Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var' uygulaması nedir, nasıl kullanılır? e Nabız Neyim Var giriş ekranı
Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var' uygulaması hayata geçirildi. Sağlık sisteminde yeni adımlar atan bakanlık vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Neyim Var' uygulamasını e-Nabız üzerinden erişime açtı. Neyim Var uygulaması ile hastaların doğru ve uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi geçmiş hastalıkların online kayıtta tutulması hedefleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var' uygulaması nedir, nasıl kullanılır? İşte, e Nabız Neyim Var giriş ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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'Neyim Var' uygulaması Sağlık Bakanlığı'nın erişime sunmasının ardından gündeme geldi. e Nabız ve e Devlet üzerinden erişime açılan Neyim Var uygulaması ile vatandaşlar şikayetlerini girerek muhtemel tanıları görüp ve önerilen polikliniklerden randevu alabilecekler. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uygulama ne yapıyor? Kişiye tıbbi, anlayacağı sorular soruyor. Sonra branş önerisinde bulunuyor ve 5 tanıda en çok hangisi, oranların yüksekliğine göre de kendisine bilgi veriyor. " dedi.
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SAĞLIK BAKANLIĞI NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var uygulaması ile hastaların doğru branşa ve uzmanlık alanına yönlendirilmesi, geçmiş hastalıklarının online olarak kayıt altında tutulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneren, sorgulama verilerini ve muhtemel tanılarını hastanın gideceği doktorla paylaşabilen yapay zeka destekli bir "uzman sistem" (expert system) uygulamasıdır.
Uzun süredir üzerinde çalıştıkları "Neyim Var?" uygulamasından bahseden Birinci, şu bilgileri paylaştı:"Türkiye'de her gün 2 milyon muayene var. Şimdi Kovid sebebiyle biraz azaldı. Yüzde 6'sı yanlış branşa başvuruyor. Baktığınızda, 120 bin kişinin alabileceği tedavinin belki etkin bir şekilde alınmasını engellemiş oluyoruz. Yanlış branşı seçiyor, yanlış tesise gidiyor. Bu uygulama ne yapıyor? Kişiye tıbbi, anlayacağı sorular soruyor. Sonra branş önerisinde bulunuyor ve 5 tanıda en çok hangisi, oranların yüksekliğine göre de kendisine bilgi veriyor.
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Bunu geçen hafta açtık. 2 milyon giriş oldu. 90 bin civarında tanısıyla beraber sonuçlanan raporlar oldu. Hekim sizi muayene ettiği zaman da sizin ona verdiğiniz cevapları görüyor. Bundan sonraki süreçte en kritik hedefimiz, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini etkin planlanmasını sağlamak. Bazen çok gereksiz tetkikler istiyor hekim, o hastalığı bulmak için. Sistem rehbere uygun, onun tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız."