Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR klinik, güvenlik, temizlik personeli kura sonuçları liste bilgileri

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANDI? Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.



2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.



4. 18 yaşını tamamlamış olmak.



5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)



6. Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).



7. 1. 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’UN 14’ÜNCÜ MADDEDE BELİRTİLEN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMAK. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK.



8. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAN MEZUN OLANLARDAN GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ ŞARTI ARANMAZ.)



9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



10. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).



11. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.



12. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.