Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR klinik, güvenlik, temizlik personeli kura sonuçları liste bilgileri

İŞKUR KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN HANGİ İLLERDE?
Kura çekilişi yapılacak olan il sayısının fazla olması nedeniyle ikiye bölünen İŞKUR kura çekilişi, 8-9 Nisan tarihlerinde tamamlanmış olacak. İşte, önceki gün ve bugün kura çekilişi yapılan iller;
İŞKUR kura çekilişi 08 Nisan 2020 (Çarşamba):
Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,
İŞKUR kura çekilişi 09 Nisan 2020 (Perşembe):
Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.