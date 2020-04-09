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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 11:58, /

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR klinik, güvenlik, temizlik personeli kura sonuçları liste bilgileri

3 yetkili birimin birlikteliğinde açıklanan İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanabiliyor. 14 bin personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Noterler Birliği'nin katkıları ile kura çekilişini gerçekleştiriyor. 10 bin 998 kişinin temizlik personeli olarak istihdam edileceği İŞKUR kura sonuçları ile 2 bin güvenlik görevlisi ve bin klinik destek personeli de görevlendirilmiş olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlar nasıl sorgulanıyor? İşte, 737 bin vatandaşın başvurduğu İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

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Temizlik, güvenlik ve klinik destek personeli alımı için çekilişi yapılan İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura sonuçları internet üzerinden sorgulanabiliyor. Önceki gün bazı iller için açıklanan İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, bugün geri kalan iller için gerçekleşiyor. Toplam 14 bin asil adayın yanı sıra 14 bin de yedek adayın belirleneceği Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları ile yerleştirme işlemleri de resmen başlamış olacak. Peki, ihtiyaç duyulan onlarca hastanede istihdam edilecek olan personellerin belirlendiği İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden sorgulanıyor ve canlı yayın ile kura çekilişini izleme imkanı bulunuyor mu? İşte, merak edilen o soruların cevabı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE İŞKUR SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI SAYFASI

İŞKUR kura sonuçları sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Türkiye çapında 737 bin kişinin başvuruda bulunduğu süreçte İŞKUR kura sonuçları, TC Kimlik Numarası, Baba Adı ve Doğum Tarihi ile kolayca öğrenilebiliyor.

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, önceki gün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşti. Kura çekilişi, bugün de geriye kalan iller için devam ediyor. Kura sonuçları saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek. Çekiliş için canlı yayın bilgisi bulunmuyor.

İŞKUR KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ

Önceki gün ve bugün hangi illerde kura çekilişi olduğunu öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2İŞKUR KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN HANGİ İLLERDE

İŞKUR KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN HANGİ İLLERDE?

Kura çekilişi yapılacak olan il sayısının fazla olması nedeniyle ikiye bölünen İŞKUR kura çekilişi, 8-9 Nisan tarihlerinde tamamlanmış olacak. İşte, önceki gün ve bugün kura çekilişi yapılan iller;

İŞKUR kura çekilişi 08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

İŞKUR kura çekilişi 09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

3İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

4SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANDI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANDI?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

6. Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

7. 1. 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’UN 14’ÜNCÜ MADDEDE BELİRTİLEN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMAK. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK.

8. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAN MEZUN OLANLARDAN GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ ŞARTI ARANMAZ.)

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

10. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

11. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

12. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

5İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KLİNİK DESTEK ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KLİNİK DESTEK ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

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Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

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