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Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 20:47, /

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ekranı 2020 - Sağlık Bakanlığı İŞKUR 14 bin işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan Sağlık Bakanlığı İŞKUR 14 bin işçi alımı için bekleyiş sona erdi. 737 bin 489 kişinin başvurduğu Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacağı duyuruldu. Çekiliş sonrası farklı kadrolardan başvurularını tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuru sonuçlarının nasıl öğrenileceğine odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları nereden sorgulanır? Sağlık Bakanlığı sonuçları açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Temizlik görevlisi, klinik destek personeli ve güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kategoride İŞKUR aracılığıyla 14 bin sürekli işçi alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, kura sonuçları saat 20.00'da erişime açılacağı duyuruldu. Ancak çekiliş sonuçları ile ilgili henüz bir açıklamanın gelmemesi nedeniyle, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Kimlik bilgileri ile öğrenilecek olan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ve Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama sayfası.

2SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

4 farklı meslek kolundan toplam 14 bin sürekli işçi alımı yapan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Noterler Birliği'nin katkılarıyla kura çekiliş işlemlerine başladı. Toplam 14 bin kişinin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için kura sonuçları, saat 20.00 itibariyle online sistem üzerinden sorgulanabileceği açıklandı. Kimlik bilgileri ile kolayca sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek personeli ve aşçı branşlarında yapılacak olan atamalarda yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşti. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İŞKUR KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için, 09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar,  Ağrı,  Aksaray,  Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve  Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

5KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK

  KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslimetmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

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