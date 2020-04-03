Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2020! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanır?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 14 bin kura kişilik personel alımı yapacak olan kurumun yetkilileri ve İŞKUR tarafından gerçekleşecek. Temizlik görevlisi, klinik destek personeli ve güvenlik görevlisi kadroları için çekilecek olan kuralar, noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, İŞKUR kura sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok vatandaşın yakından takip ettiği Sağlık Bakanlığı kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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1
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 kura sonuçları için artık geri sayıma girildi. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu kura çekilişi için gözler İŞKUR'un yapacağı kura çekilişine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 8 Nisan 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak olan çekiliş sonrası açıklanacak.
Kura sonuçlarının noter onaylarının tamamlanması ve listelerin derlenip online sisteme yüklenmesinin ardından 9,10,11 Nisan tarihleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Toplamda 14 bin kişinin kadroya alınacağı Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için sonuçları, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.
Alım sürecinde, 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi, 2 aşçı ve bin klinik destek elemanının istihdam edilmesi bekleniyordu.
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Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı nihai liste ve kura sonuçları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai listesine ulaşmak için;
İŞKUR e-şube girişi yapın.
İş başvurularım ekranına tıklayın.
Başvurularınız arasında yer alan Sağlık Bakanlığı ilanının üzerinde bulunan nihai liste butonuna basın.
Eğer buton yoksa, nihai listeniz henüz hazırlanmamış demektir. Lütfen daha sonra deneyin.
Kura sonuçları ekranının gelecek hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.