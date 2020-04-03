Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2020! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 kura sonuçları için artık geri sayıma girildi. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu kura çekilişi için gözler İŞKUR'un yapacağı kura çekilişine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler



SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 8 Nisan 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak olan çekiliş sonrası açıklanacak.



Kura sonuçlarının noter onaylarının tamamlanması ve listelerin derlenip online sisteme yüklenmesinin ardından 9,10,11 Nisan tarihleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.



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