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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için önemli detay

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Sağlık Bakanlığı kura çekiminin ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar başvuru sürecinin dolmasıyla birlikte gündeme geldi. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan işçi adayları, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihini araştırıyor. https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada "Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir." denildi. İşte, kura çekimi hakkında detaylar.

1/3Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için önemli detay

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. 10 bin sürekli işçi alımı için başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru için verilen sürenin dolmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihine yönelik beklentiler yoğunlaştı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Gözler şimdi İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonucunda. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/3SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kura çekiminin Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.

3/3Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için önemli detay

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonrası nihai liste haberimizde yer bulacaktır.

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