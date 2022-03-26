Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için önemli detay

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. 10 bin sürekli işçi alımı için başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru için verilen sürenin dolmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihine yönelik beklentiler yoğunlaştı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Gözler şimdi İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonucunda. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.