Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte Sağlık Bakanlığı 102.Dönem DHY kura çekimi tarihi!

(*) sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyerek kaydedeceklerdir. Eksik belge yükleyenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen takvim çerçevesinde sistem üzerinden kayıt yapmayanlar ve mazeret belgelerini sisteme yüklemeyenler “A-GENEL ESASLAR” ve “B-BAŞVURU ESASLARINA” göre genel kuraya dâhil edileceklerdir.



3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.