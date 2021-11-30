Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte Sağlık Bakanlığı 102.Dönem DHY kura çekimi tarihi!
Sağlık Bakanlığı kura başvuruları için son güne girildi. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar için 102.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura başvurusu 30 Kasım Salı günü sona erecek. Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleşecek. Mazeret (Eş ve Sağlık Kurası ön başvuru durumları kabul edilen için Bakanlık tarafından yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı 102.Dönem DHY kura çekimi tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Sağlık Bakanlığı kura başvuruları için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından yayınlanan 102.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası duyuru ile 26 Kasım'da başlayan başvurular 30 Kasım'da saat 18.00'da tamamlanacak. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için e ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacak. Sağlık Bakanlığı kura çekimi 29 Aralık 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
Kura çekimi 29 Aralık 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek.
Kura çekimi 29 Aralık 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
1) Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklardır.
2) Başvuru yapacak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yaparak DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra, mazeretlerini belirtir tüm belgeleri de
2) Başvuru yapacak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yaparak DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra, mazeretlerini belirtir tüm belgeleri de
(*) sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyerek kaydedeceklerdir. Eksik belge yükleyenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen takvim çerçevesinde sistem üzerinden kayıt yapmayanlar ve mazeret belgelerini sisteme yüklemeyenler “A-GENEL ESASLAR” ve “B-BAŞVURU ESASLARINA” göre genel kuraya dâhil edileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.