Sağlık Bakanlığı kura çekilişi yapılacak iller hangileri? 7 Nisan Perşembe Sağlık Bakanlığı canlı kura çekilişi (iscisonuc.saglik.gov.tr) yapılacak iller

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alım Kurası 6 Nisan'da başladı. 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından başvurularını yapan adaylar, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı'nın kurasına tabi olacaklar. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde gerçekleşecek. Çarşamba günü yapılan çekiliş tamamlanırken gözler yarınki illere çevrildi. 07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller şöyle: