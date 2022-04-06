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Sağlık Bakanlığı kura çekilişi yapılacak iller hangileri? 7 Nisan Perşembe Sağlık Bakanlığı canlı kura çekilişi (iscisonuc.saglik.gov.tr) yapılacak iller

#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı Kura#Youtube

Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı yayınla yayınlanmaya devam ediyor. 10 bin işçi alımı için yapılan başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı kura çekiminin ilk oturumu YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yapıldı. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleşecek. Perşembe günü yapılacak kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ile başlayacak. Noter huzurunda gerçekleşen Sağlık Bakanlığı kurasının ardından, kura sonuçları aynı gün saat 22:00’ den sonra yayınlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekilişi hangi illerde yapılacak? İşte, 7 Nisan Perşembe kura çekimi yapılacak illerin listesi.

1/4Sağlık Bakanlığı kura çekilişi yapılacak iller hangileri 7 Nisan Perşembe Sağlık Bakanlığı canlı kura çekilişi (iscisonuc.saglik.gov.tr) yapılacak iller

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alım Kurası 6 Nisan'da başladı. 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından başvurularını yapan adaylar, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı'nın kurasına tabi olacaklar. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde gerçekleşecek. Çarşamba günü yapılan çekiliş tamamlanırken gözler yarınki illere çevrildi. 07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller şöyle:

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER HANGİLERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

3/4KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

4/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

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#Sağlık Bakanlığı#Sağlık Bakanlığı Kura#Youtube