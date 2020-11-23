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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 21:40 | 

Sağlık Bakanlığı KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 12 bin sağlık personeli alımında son durum

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, KPSS puanına göre 12 bin sağlık personeli alımının ilerleyen günlerde yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen sağlık çalışanları KPSS Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzunda yer alan başvuru tarihi, kadro dağılımı ve başvuru şartlarını göz önüne alarak tercihlerini listeleyecek. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, 12 bin sağlık personeli alımında son durum bilgileri.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık çalışanı alımı başvuru kılavuzu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2020 yılında yeni açılan hastanelere yapılacak olan sağlık personeli atamasında KPSS puanı tercih işlemlerinde önem arz edecek. Bakan Koca'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ilerleyen günleri işaret etmesiyle adayların beklentisi yükseldi. Ancak 12 bin sağlık çalışanı alımında KPSS tercih kılavuzuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. İşte, detaylar.

2KPSS BAŞVURU KILAVUZU BU HAFTA YAYIMLANIR MI
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KPSS BAŞVURU KILAVUZU BU HAFTA YAYIMLANIR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta personel alımıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, şunları ifade etti;

Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

Bakan Koca'nın açıklaması doğrultusunda KPSS tercih kılavuzunun bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK
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BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı için henüz bir bilgi gelmese de, son başvuru sürecinde en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. Bu alımda da branş dağılımının en üst sırasında hemşire pozisyonunun olması bekleniyor. İşte, 18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı detayları;

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Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

5BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU
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BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

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KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

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