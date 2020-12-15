Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları açıklandı!

ADAYLARIN HAK İDDİA EDEMEYECEĞİ DURUMLAR NELERDİR? KPSS'de yüksek puan almak kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.