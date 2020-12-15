Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları, KPSS 2020/14 tercih yerleştirme ekranı aracılığıyla erişime açıldı. Toplam 138 bin 186 kişinin tercihte bulunduğu Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih sürecinde, 11 bin 995 kadroda yerleştirme yapılırken, 5 kontenjan boş kaldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün '1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.' açıklamasında bulundu. İşte, Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih yerleştirme sonuçları ve detaylı bilgiler
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KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Toplam 12 bin sağlık personeli alımı için yerleştirme sürecini tamamlayan ÖSYM, sonuç ekranını adayların erişimine açtı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacak. İşte, Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı
KPSS 2020/14 PERSONEL ALIMI ATAMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ ETMEK MÜMKÜN OLABİLECEK
Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.
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ADAYLARIN HAK İDDİA EDEMEYECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?
KPSS'de yüksek puan almak kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.