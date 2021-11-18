Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi: Okullarda izlenecek yol 18 örnek olayla anlatıldı

OKULLARDA KARŞILAŞILABİLECEK ÖRNEK OLAYLAR Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Kovid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi. Bu olaylardan bazıları ve yapılması gerekenler şöyle:Soru: Bir sınıf, 10 gün içinde iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınmıştır. Temasın 5'inci gününde yapılan PCR testinde sınıftaki öğrencilerin birçoğu (örneğin 20 kişiden 10'u) pozitif çıkmıştır. Bu durumda bu sınıf için ne yapılmalıdır?Cevap: Karantinaya alınan sınıftaki 5'inci gün yapılan PCR testinde pozitif çıkan öğrenciler evde izolasyona alınır. Diğer öğrenciler, bu hasta öğrenciler ile karantina süresince temas etmedikleri için PCR testleri negatif çıkan öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder.