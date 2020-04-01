Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi alımı nihai liste ve kura sonuçları detayları!

İŞKUR 14 bin sağlık personeli alımı için başvuru süreci 30 Mart tarihinde sona ermişti. Asgari ücret tutarında maaşla işe başlayacak olan sürekli işçiler, kura sonuçları sonrasında görev yerlerine atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste nereden öğrenebilecek? İşte, 14 bin kişinin merakla beklediği kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler



Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı nihai liste ve kura sonuçları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...