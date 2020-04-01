Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi alımı nihai liste ve kura sonuçları detayları!
Sürekli işçi pozisyonunda İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, kura sonuçları için nihai liste detaylarını paylaştı. 14 bin personel alımı yapacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, kura sonuçları açıklamasının ardından göreve başlama için yönergeleri işçilerle paylaşacak. Ataması yapılan işçiler, 30 gün içerisinde göreve başlayacak. İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR sürekli işçi alımı nihai liste bilgisi ve kura sonuçları detayları
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İŞKUR 14 bin sağlık personeli alımı için başvuru süreci 30 Mart tarihinde sona ermişti. Asgari ücret tutarında maaşla işe başlayacak olan sürekli işçiler, kura sonuçları sonrasında görev yerlerine atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste nereden öğrenebilecek? İşte, 14 bin kişinin merakla beklediği kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı nihai liste ve kura sonuçları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai listesine ulaşmak için;
İŞKUR e-şube girişi yapın.
İş başvurularım ekranına tıklayın.
Başvurularınız arasında yer alan Sağlık Bakanlığı ilanının üzerinde bulunan nihai liste butonuna basın.
Eğer buton yoksa, nihai listeniz henüz hazırlanmamış demektir. Lütfen daha sonra deneyin.
Kura sonuçları ekranının gelecek hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
3
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiğikadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslimetmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
4
Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde görevebaşlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumdaolanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak görevebaşlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığıanlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle arananşartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve EsaslarHakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkiletmeyecektir.