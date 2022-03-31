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Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR nihai liste ne zaman belli olur? Tarih detayı

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için tüm gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Sağlık Bakanlığı çeşitli dallarda binlerce kişiyi KPSS puanına göre atama kararı aldı. 10 bin kişi memur olarak, 10 bin kişi de sürekli işçi olarak atanacak. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapacak olanlar sürekli işçi olarak görev yapabilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı olmak üzere 10 bin yeni istihdam sağlanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste detayları

1/3Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı İŞKUR nihai liste ne zaman belli olur Tarih detayı

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçlarını bekleyen adayların gözü kulağı kura çekilişinde. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15-21 Mart tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından kura yöntemiyle işçi alımları yapılacak. Peki, SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçlarında son durum

2/3SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

 

3/3Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı İŞKUR nihai liste ne zaman belli olur Tarih detayı

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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