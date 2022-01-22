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Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? İşte 2022 10 bin işçi alımında son durum

#Sağlık Bakanlığı#İşçi Alımı#Seoanasayfa

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı hakkındaki detaylar yeni yılla birlikte hız kazandı. Bakım-onarım, güvenlik, koruma, temizlik gibi meslek kollarından alınacak olan işçiler noter huzurunda yapılan kura ile seçilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman?

1/3Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman İşte 2022 10 bin işçi alımında son durum

Sağlık Bakanlığı, 2021'de bünyesindeki eksikleri karşılamak üzere 40 bin işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 20 bin sözleşmeli personel alımının yerleştirme işlemleri yapıldı. Geri kalan 20 bin kişi ise 2022 yılında alınacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımında son durum...

2/3Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman İşte 2022 10 bin işçi alımında son durum

Sağlık Bakanlığı'na önümüzdeki günlerde 10 bin civarında işçi alımı yapılması bekleniyor. Tüm il ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere, en az ilkokul mezunu her vatandaşın KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceği personel alımı için başvuruların mart ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/3RESMİ GAZETEDE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

RESMİ GAZETE'DE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

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#Sağlık Bakanlığı#İşçi Alımı#Seoanasayfa