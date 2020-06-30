Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası için başvurular 29 Haziran itibariyle başladı. Atama takvimine göre Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları 2 Temmuz’a kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman yapılacak?
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1
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Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak olanlar işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 29 Haziran-2 Temmuz 2020 tarihileri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME KURA TARİHİ
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 23.07.2020 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
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BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILACAK?
Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 03.07.2020 Cuma – 20.07.2020 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
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İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.