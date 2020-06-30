Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman yapılacak?

İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.



Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.



Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.