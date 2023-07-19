Sağlık Bakanlığı 2023 haziran iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilen başvurular 22 Haziran 2023 tarihinde sona ermişti. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir. Takvime göre Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi 27 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. Peki, 2023 haziran dönemi kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar.