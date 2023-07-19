×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 haziran dönemi kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonucu PBS sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı Atama Kurası#Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları#İller Arası Yer Değiştirme Kurası Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 20:47

Sağlık Bakanlığı atama kura sonucu sorgulama ekranı için tüm gözler Personel Bilgi Sistemi (PBS) duyurular sayfasına çevrildi. 2023 Yılı Haziran Dönemi iller arası yer değiştirme suretiyle atama kurası takvimi yayınlandı. 16 Haziran- 22 Haziran 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası için geri sayım başladı. Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2023 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonucu PBS sorgulama ekranı ve konu hakkında bilgiler.

1/4Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 haziran dönemi kura sonuçları saat kaçta açıklanacak Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonucu PBS sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 2023 haziran iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilen başvurular 22 Haziran 2023 tarihinde sona ermişti. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir. Takvime göre Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi 27 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. Peki, 2023 haziran dönemi kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI 2023

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI 2023

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

3/4Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 haziran dönemi kura sonuçları saat kaçta açıklanacak Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonucu PBS sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Buna göre Sağlık Bakanlığı tayin sonuçlarının da 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

4/4SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı Atama Kurası#Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları#İller Arası Yer Değiştirme Kurası Sonuçları