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Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 10:16 | 

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav yerleri açıklandı – Sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav yerleri için bekleyiş sona erdi. Anadolu üniversitesi tarafından yapılacak Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yazılı sınavının giriş belgeleri online sistem üzerinden erişime açıldı. İşte Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

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Sağlık personellerinin görevde yükselme sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından gözler sınav giriş belgesine çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav yerleri 28 Eylül itibariyle öğrenilebiliyor.

2SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR
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SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

04 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 28 Eylül - 03 Ekim 2020 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir.

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