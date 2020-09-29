Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav yerleri açıklandı – Sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

Sağlık personellerinin görevde yükselme sınavı ile ilgili duyuru yayımlandı. 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından gözler sınav giriş belgesine çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav yerleri 28 Eylül itibariyle öğrenilebiliyor.