Sağlık Bakanlığı dikkat çekti: Corona Virüsü belirtileri, hastalık nasıl bulaşır, korunma yöntemleri nelerdir?

Corona Virüsü bir çok ülkede büyük tehdit haline gelirken vatandaşlar bu virüsten nasıl korunulacağını ve kişisel hijyen kurallarında dikkat edilmesi gereken maddeleri merak ediyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından önemi sıklıkla hatırlatılan kişisel hijyen virüsten en etkili korunma yollarından biri olarak dikkat çekiyor.



Dünyada hızla yaygınlaşan corona virüsü ile ilgili açıklamalar ve gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Vaka sayısının Avrupa ve dünya genelinde arttığı corona virüsünden korunmak için alınacak önemler ve yapmamız gerekenlerle ilgili uzmanlar da görüşlerini bildiriyor. Peki, Corona Virüsü nasıl bulaşır belirtileri ve korunma yolları nedir? İşte, corona virüsü hijyen kuralları videolu anlatım ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler... Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Coronavirus’lar zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs mevcuttur. Coronavirus’ların insanlarda dolaşımda olan alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV) çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.