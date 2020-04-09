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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 19:30,

Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu 9 Nisan - Coronavirüs (koronavirüs) Türkiye son durum vaka ve ölüm sayısı yoğunluk haritası

Sağlık Bakanlığı corona virüsü takip ekranı üzerinden corona tablosu ve vaka sayısı bilgileri paylaşılmaya devam ediyor. Her gün illere ve ülke genelinde corona virüs ölüm ve hasta sayılarını paylaşan Bakanlık, aynı zamanda corona virüs belirtileri ve corona virüsten nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili de bilinmesi gerekenleri de yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son durum açıklamasıyla, illere göre corona yoğunluk haritasını duyurdu. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, korona haritası dağılımı risk haritası bilgileriyle corona ilçe yoğunluklarının yanı sıra, cinsiyete göre corona virüs oranları da açıklandı. Türkiye corona virüs yoğunluk haritasına göre 9 Nisan Perşembe günü covid 19 gov tr internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre ise toplam vaka sayısı 38 bin 226 oldu. İşte, Corona virüs tablosu takip ekranı ve Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka sayısı.....

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Ülkemizde görülen corona virüsü ile ilgili son bilgiler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan corona takip sitesi üzerinden 7 Nisan'da corona virüsüne kaç vaka olduğu ve corona virüsü hasta sayıları Bakan Koca tarafından açıklanıyor. Corona virüsü canlı takip ekranı tablosuyla da Türkiye günlük hasta ve ölüm oranları sorgulanabiliyor. işte, Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve coronavirüs sitesi takip ekranı...

2TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR

TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

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8 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

4CORONA YOĞUNLUK HARİTASI

CORONA YOĞUNLUK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Corona virüs yoğunluk haritasını paylaşan Bakan Koca, illere göre corona tablosunu ve vaka bilgileri de paylaştı. İşte, 7 Nisan corona virüs son durum ver Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar;

Bugün ki test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.

5BAKAN KOCA İSTANBUL İLÇELERE GÖRE CORONA RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

BAKAN KOCA İSTANBUL İLÇELERE GÖRE CORONA RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

Korona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Artık 83 milyon insan olarak hepimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek durumundayız.

Dayanışma içinde olmalıyız. Şu anda salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma ve vefat sayılarının yüksek olduğu; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak bir özellikle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. Aralarında bunlarında olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak ilimizin diğer şehirlerle ilişkisi bazı zorunlu durumlar dışında sınırlandırılmıştır. Sokağa çıkma konusunda da kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye’deyse 20 yaş altı gençlerimizle, 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye’nin komşu ülkelerine, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içerisinde noktasal olarak uyguluyoruz. Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk.

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İzolasyon konusunda şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Aynı kuralı her şehrimizde her ailenin kendi çevresine yönelik uygulaması da aynı derecede zorunludur. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmelidir. Başka bir seçenek olduğu söylenemez. Bu mücadelede iki taraf var. Taraflardan biri her fırsatta yüksek bir yayılma kapasitesine sahip olan virüstür diğer tarafsa biziz. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekmektedir. Dayanışma içinde olarak işbirliği yapma zamanıdır. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir. Mücadelemizdeki ortak payda insan sağlığıdır” ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582, toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını bildirdi.

"Bir milyon yüz bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum, temastan kaçının, sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın. Bugünkü test sayımız 20 bin 23, bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu."

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

8CİNSİYETE GÖRE VAKA SAYISI

CİNSİYETE GÖRE VAKA SAYISI

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi.

Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi.

Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımını göstererek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde daha fazla görülüyor. Ağırlıklı vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi. Ama 65 yaş yasağıyla birlikte bunun ne kadar düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Tedbirlerin bu anlamda sonuç verdiğini gösteren, 20 - 65 yaş arası yoğunluğun daha fazla olduğunu, 65 yaş sonrası sokağa çıkma yasağı ile giderek vakaların görülme oranının düştüğünü görüyoruz."

Koca, vefatların 65 - 85 yaş arası yoğunlaştığını, erkeklerde kadınlara göre vefat oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

60 yaş altı komorbid hastalığının oranlarına ilişkin paylaştığı tabloda da Koca, "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10 olduğunu söylüyoruz." dedi.

96 NİSAN CORONA VİRÜS SAYISI

6 NİSAN CORONA VİRÜS SAYISI

6 Nisan pazartesi günü yapılan testleri ve çıkan sonuçları sosyal medya hesabından açıklayan Fahrettin Koca 21.400 yapılan testte vaka sayısı 3.148 olarak belirlendi. 75 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken 284 kişi de sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Bu verilerle birlikte 1.326 kişi ülkemizde corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. 649 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 30.217 olurken test sayısı ise 202.845 oldu.

10CORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'i pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 73 kişi daha yaşamını yitirirken, bugün iyileşen hasta sayısı ise 256 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1042 olarak açıklandı.

114 NİSAN VAKA BİLGİLERİ

4 NİSAN VAKA BİLGİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısını paylaştı. 4 Nisan vaka sayısını sosyal medya hesabından duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.

123 NİSAN VAKA SAYISI

3 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.Sağlık Bakanı Koca, "Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın." dedi. Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı." açıklamasında bulundu.

13TÜRKİYEDE VAKA SAYISI NE KADAR

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi" dedi.

14TÜRKİYEDE CORONA VİRÜS SON VAKA SAYISI

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS SON VAKA SAYISI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son duruma dair açıklama yaptı. Son verileri paylaşan Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679 olduğunu, 277 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

15İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

Corona virüsü vaka sayısını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana, Sakarya, Trabzon gibi illere dağılımını duyurdu. Bakan Koca, sunları söyledi;

İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.

Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son duruma dair açıklama yaptı. Son verileri paylaşan Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679 olduğunu, 277 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1631 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

31 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakanlık, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşarak, "Toplam vaka sayısı 13.531 , hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi" dedi

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Son dakika corona virüsü güncel vaka sayılarını bildirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart bilgilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827 olurken, toplam vefat sayısı da 168 oldu.Bakan Koca Twitter hesabından, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam iyileşen sayısı ise 162'ye yükseldi.

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Türkiye'de 29 Mart pazar akşamı açıklanan son verilere göre test sayısı 9.982 oldu. Bu sayı ile birlikte ülkemizde toplamda 65.446 test uygulanmış oldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9.217 olurken, 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu verilerle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 131 oldu.

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28 Mart corona virüs vaka sayıları güncellendi. Buna göre Türkiye'de güncel vaka sayısı 7 bin 402 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

21CORONA TAKİP SİTESİNDEN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR

CORONA TAKİP SİTESİNDEN HANGİ BİLGİLER ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen covid19 gov tr sitesi 27 Mart'ta erişime açıldı. Covid 19 gov tr'de Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu, ve corona virüsüyle ilgili tüm detaylar yer alacak. Bu bilgiler arasında, corona virüs nedir, corona virüs belirtileri nelerdir, covid 19nda korunma yolları gibi güncel bilgiler paylaşılacak. Aynı zamanda günlük vaka sayıları da corona virüs takip ekranı üzerinden öğrenilecek.

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