Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu 4 Nisan Covid-19 gov tr sitesi - Corona takip ve günlük vaka sayısı ekranı

İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI Corona virüsü vaka sayısını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana, Sakarya, Trabzon gibi illere dağılımını duyurdu. Bakan Koca, sunları söyledi;



İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.



Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son duruma dair açıklama yaptı. Son verileri paylaşan Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679 olduğunu, 277 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.