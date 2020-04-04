Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu 4 Nisan Covid-19 gov tr sitesi - Corona takip ve günlük vaka sayısı ekranı
Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen canlı corona takip sitesi aracılığı ile corona virüsü tablosu günlük olarak güncellenmeye devam ediyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalarla gün gün corona virüs vaka sayısı, test sayısı, ölüm ve hasta sayıları Sağlık Bakanlığı corona virüsü takip ekranı üzerinden görüntüleniyor. Covid 19 corona takip sitesinden ayrıca corona belirtileri ve corona nasıl bulaşır gibi merak edilen çok sayıda bilgiye erişme imkanı sunuluyor. İşte, 4 Nisan Sağlık Bakanlığı corona takip tablosu ve Covid-19 gov tr corona takip sitesi ve günlük vaka sayısı hakkında gelen son bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Günlük corona virüsü takip tablosu Bakan Koca'nın açıklamaları ile güncellenmeye devam ediyor. Corona virüsü anlık vaka bilgileri ve corona virüsü ile ilgili merak edilen tüm bilgiler, covid 19 gov tr sitesinden öğrenilebiliniyor. Corona virüsü canlı takip ekranı tablosuyla da Türkiye günlük hasta ve ölüm oranları sorgulanabiliyor. işte, Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve coronavirüs sitesi üzerinden son gelen bilgileri detayı...
Günlük corona virüsü takip tablosu Bakan Koca'nın açıklamaları ile güncellenmeye devam ediyor. Corona virüsü anlık vaka bilgileri ve corona virüsü ile ilgili merak edilen tüm bilgiler, covid 19 gov tr sitesinden öğreniliyor. Corona virüsü canlı takip ekranı tablosuyla da Türkiye günlük hasta ve ölüm oranları sorgulanabiliyor. işte, Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve coronavirüs sitesi üzerinden son gelen bilgileri detayı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısını paylaştı. 4 Nisan vaka sayısını sosyal medya hesabından duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;
Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.
3
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.Sağlık Bakanı Koca, "Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın." dedi. Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı." açıklamasında bulundu.
4
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi" dedi.
5
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son duruma dair açıklama yaptı. Son verileri paylaşan Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679 olduğunu, 277 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
6
İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI
Corona virüsü vaka sayısını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana, Sakarya, Trabzon gibi illere dağılımını duyurdu. Bakan Koca, sunları söyledi;
İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.
Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son duruma dair açıklama yaptı. Son verileri paylaşan Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679 olduğunu, 277 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
7
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS SON VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakanlık, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşarak, "Toplam vaka sayısı 13.531 , hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi" dedi
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca'da Twiiter hesabından tabloyu paylaşıp, uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" dedi.
8
30 MART GÜNCEL VAKA SAYISI
Son dakika corona virüsü güncel vaka sayılarını bildirmeye devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart bilgilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827 olurken, toplam vefat sayısı da 168 oldu.Bakan Koca Twitter hesabından, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam iyileşen sayısı ise 162'ye yükseldi.
9
29 MART CORONA VİRÜS BİLGİLERİ
Türkiye'de 29 Mart pazar akşamı açıklanan son verilere göre test sayısı 9.982 oldu. Bu sayı ile birlikte ülkemizde toplamda 65.446 test uygulanmış oldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9.217 olurken, 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu verilerle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 131 oldu.
10
28 MART CORONA VAKA BİLGİLERİ
28 Mart corona virüs vaka sayıları güncellendi. Buna göre Türkiye'de güncel vaka sayısı 7 bin 402 oldu.
11
27 MART GÜNCEL CORONA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" dedi.
12
COVİD 19 GOV TR SİTESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen covid19 gov tr sitesi 27 Mart'ta erişime açıldı. Codvid 19 gov tr'de Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu, ve corona virüsüyle ilgili tüm detaylar yer alacak. Bu bilgiler arasında, corona virüs nedir, corona virüs belirtileri nelerdir, covid 19nda korunma yolları gibi güncel bilgiler paylaşılacak. Aynı zamanda günlük vaka sayıları da corona virüs takip ekranı üzerinden öğrenilecek.