Sağlık Bakanlığı corona virüs hattı nedir? SABİM Koronavirüs Whatsapp danışma hattı numarası!

CORONA VİRÜS DANIŞMA HATTI NEDİR? Vatandaşlar Sabim whatsapp danışma hattında bilgilere yazılı ve görsel materyaller ile erişebiliyor. Vatandaşlar korona virüs ile ilgili en güncel ve doğru bilgilere Whatsapp danışma hattıyla ulaşıyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan SABİM 184 Whatsapp danışma hattı vatandaşların virüsle ilgili güncel ve doğru verilere ulaşmasını sağlıyor. Vatandaşların 0541 888 0184 numarasıyla ulaşabileceği hatta kişilere riskli durumlarda yapmaları gerekenlere dair yönlendirme de yapılıyor.



Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), 0541 888 0184 numaralı SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı vatandaşlara yeni hizmetler sunuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde hizmet sunan hatta, korona virüsle ilgili güvenilir ve güncel bilgiler paylaşılırken riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda doğru yönlendirmeler de yapılıyor.