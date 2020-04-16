Sağlık Bakanlığı corona virüs günlük tablosu - Koronavirüs (korona virüs) son durum Türkiye yoğunluk haritası ölüm ve vaka sayısı

CİNSİYETE GÖRE VAKA SAYISI Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.



Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi.



Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi.



Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Koca, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımını göstererek, şunları kaydetti:



"Bütün dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde daha fazla görülüyor. Ağırlıklı vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi. Ama 65 yaş yasağıyla birlikte bunun ne kadar düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Tedbirlerin bu anlamda sonuç verdiğini gösteren, 20 - 65 yaş arası yoğunluğun daha fazla olduğunu, 65 yaş sonrası sokağa çıkma yasağı ile giderek vakaların görülme oranının düştüğünü görüyoruz."



Koca, vefatların 65 - 85 yaş arası yoğunlaştığını, erkeklerde kadınlara göre vefat oranının daha yüksek olduğunu belirtti.



60 yaş altı komorbid hastalığının oranlarına ilişkin paylaştığı tabloda da Koca, "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10 olduğunu söylüyoruz." dedi.