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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 20:49,

Corona virüs günlük tablosu 17 Nisan - Türkiye il il korona virüs (koronavirüs) son durum haritası ölüm ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı Corona virüs vaka ve hasta sayısı hakkında bilgi veren Covid 19 gov tr sitesinden güncel bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu 16 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölüm sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük iyileşen hasta sayısının binin üzerine çıktığını ifade etti. Bugünkü corona virüs verileri Türkiye günlük vaka ve ölüm oranları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamada, "40 bin 270 testte 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi" dedi. Türkiye corona virüs yoğunluk ve risk haritasını daha önce duyuran Bakan Koca, riskli illeri İstanbul, İzmir, Ankara olarak açıkladı. Bakan Koca, koronavirüs son durumunda filyasyonunda öneminden bahsetti. Plato ve pik yöntemlerine de değinen Koca, bugünkü corona verileri sosyal medya hesabından da paylaştı. İl il corona haritası gündemde yer alırken, Türkiye toplam vaka sayısının yanısıra corona virüs günlük tablo sitesinden, corona belirtileri ve corona virüsünden nasıl korunmamız gerektiği de paylaşılıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 16 Nisan corona virüs günlük takip ekranı ve Türkiye corona virüs son durum vaka ve ölüm sayısı...

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Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu 16 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölüm sayıları ile paylaşılıyor. Covid 19 gov tr sitesinden corona virüs tablosu hakkında bilgiler veren bakanlık corona virüsü canlı takip ekranı tablosuyla da Türkiye günlük vaka ve ölüm oranları hakkında bilgiler veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa corona virüs risk ve corona yoğunluk haritasına dair bilgileri, aynı zamanda cinsiyete göre corona virüs dağılımını da daha önce düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu. Corona virüs tablosuna göre, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükselmişti. Corona virüs takip tablosu sitesinde aynı zamanda corona virüs belirtileri ve koronavirüsünden nasıl korunmamız gerektiği de paylaşılıyor. Öte yandan, 16 Nisan corona tablosunu duyuran Koca, günlük iyileşen hasta sayısının binin üzerine çıktığını ifade etti. Tabloya göre Türkiye toplam vaka sayısı 73 bin 193 oldu. İşte, 16 Nisan corona virüs günlük takip tablosu ve Türkiye corona virüs son durum vaka ve ölüm sayısı. Corona virüs vaka ve ölüm sayısı 16 Nisan Perşembe günü gündemde yer almaya devam ediyor. Ülkemizde devam eden corona virüsüne karşı günlük corona virüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Twitter adresi üzerinden corona vaka ve ölüm sayılarını hakkında bilgileri paylaşan covid 19 corona takip tablosu, corona virüs test, entübe hasta, iyileşen sayısını günlük olarak vatandaşlara sunuyor. Corona virüs Türkiye son durum değerlendirmelerini takip etmek isteyenler, corona virüsüne kaç vaka olduğu ve corona virüsü hasta sayıları bu ekran üzerinden öğrenebilirler. İşte, Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve coronavirüs sitesi takip ekranı...

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17 Nisan Cuma günü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;

Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu toplum olarak bir kez daha test etmiş olduk. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken tedaviye başladık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda tedavinin sonucunu gördük. Erken tedaviye başlamanın bir başka sonucu da hastanın zatürreye dönüşme hızıdır. Bu doğal olarak yoğun bakım ve entübasyona da yansımıştır. Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışını kısıtladık. Bu tedbirler netice vermektedir. Bu kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitifte belirgin azalma gözlenmiştir. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayrette görevine devam etmektedir. Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz.Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.

Özel bir teşekkürü sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıkta şiddetin önlenmesi tüm partilerin gündeme almasıyla yasalaştı. Bu güne dek en kapsamlı olan yasanın çıkması için tüm vekillerimize teşekkür ederim.

3FİLYASYON ORANIMIZ YÜZDE 97.5E ULAŞTI

"FİLYASYON ORANIMIZ YÜZDE 97.5'E ULAŞTI"

Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondı. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü.

Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekten en etkili yoldur. Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Sizlere ilk vakamızdan, hastalığın bulaştığı şemayı göstermiştim. İşte bu vaka her hasta için çalıştığımız filyasyonun bir örneğiydi. Filyasyon oranımız yüzde 97.5'e ulaştı.

"65 YAŞ ÜSTÜ POZİTİF ORANI YÜZDE 30'DAN YÜZDE 18'E DÜŞTÜ"

Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu toplum olarak bir kez daha test etmiş olduk. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken tedaviye başladık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda tedavinin sonucunu gördük. Erken tedaviye başlamanın bir başka sonucu da hastanın zatürreye dönüşme hızıdır. Bu doğal olarak yoğun bakım ve entübasyona da yansımıştır. Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışını kısıtladık. Bu tedbirler netice vermektedir. Bu kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitifte belirgin azalma gözlenmiştir. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.

4TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR

TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük corona virüs tablosunu paylaştı. 16 Nisan vaka sayısı hakkında bilgilendirmede bulunan Koca 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek şunları söyledi;

Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

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Corona virüsü son durum bilgisini paylaşan Fahrettin Koca, 15 Nisan corona tablosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

6TÜRKİYEDE SON DURUM NE

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısını açıkladı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmeleri paylaşan Koca şunları söyledi;

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, 511 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3957 olarak yer aldı.Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajını paylaştı.

Toplam test sayımız 307 bin 210. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber can kaybı 1006 oldu. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz.

Maske kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenen eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

İlaçların faydasından emin oluyoruz. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın azaldığını görüyoruz. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada. Toplumuzda çok yüksek bir duyarlılık var, teşekkür ediyorum.

714 NİSAN CORONA SON DURUM

14 NİSAN CORONA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası corona virüs ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Koca açıklamasında, "Şu ana kadar aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti" dedi. Bakan Koca, günlük koronavirüs tablosunu da paylaşıp,"Bugün ki test sayımız 33 bin 70 oldu. Haftalık test sayımızı geçmiş olduk. Bugün vefat eden 107 vatandaşımız ile toplam ölüm sayısı bin 403 oldu" dedi.

8TÜRKİYEDE SON DURUM NE

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya yükseldi, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti. Bakan Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Nisan günlük vaka ve ölüm sayısını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!

10TOPLAM VAKA SAYISI AÇIKLANDI

TOPLAM VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan corona virüs vaka ve ölüm sayısını Twitter adresinden duyurdu. Vakan Koca, korona tablosunu yayımlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."

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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;

Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu.

12VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.

Bakan Koca ayrıca şu bilgiyi paylaştı:

"Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız."

"Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı." şeklinde konuşan Koca İstanbul'da yoğun bakım ve yatak doluluğu hakkında bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok."

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Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

14TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR

TOPLAM VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 24 bin 900, can kaybı 812 oldu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

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8 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

16CORONA YOĞUNLUK HARİTASI

CORONA YOĞUNLUK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Corona virüs yoğunluk haritasını paylaşan Bakan Koca, illere göre corona tablosunu ve vaka bilgileri de paylaştı. İşte, 7 Nisan corona virüs son durum ver Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar;

17BAKAN KOCA İSTANBUL İLÇELERE GÖRE CORONA RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

BAKAN KOCA İSTANBUL İLÇELERE GÖRE CORONA RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

Korona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Artık 83 milyon insan olarak hepimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek durumundayız.

Dayanışma içinde olmalıyız. Şu anda salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma ve vefat sayılarının yüksek olduğu; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak bir özellikle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. Aralarında bunlarında olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak ilimizin diğer şehirlerle ilişkisi bazı zorunlu durumlar dışında sınırlandırılmıştır. Sokağa çıkma konusunda da kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye’deyse 20 yaş altı gençlerimizle, 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye’nin komşu ülkelerine, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içerisinde noktasal olarak uyguluyoruz. Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk.

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İzolasyon konusunda şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Aynı kuralı her şehrimizde her ailenin kendi çevresine yönelik uygulaması da aynı derecede zorunludur. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmelidir. Başka bir seçenek olduğu söylenemez. Bu mücadelede iki taraf var. Taraflardan biri her fırsatta yüksek bir yayılma kapasitesine sahip olan virüstür diğer tarafsa biziz. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekmektedir. Dayanışma içinde olarak işbirliği yapma zamanıdır. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir. Mücadelemizdeki ortak payda insan sağlığıdır” ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582, toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını bildirdi.

"Bir milyon yüz bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum, temastan kaçının, sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın. Bugünkü test sayımız 20 bin 23, bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu."

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

20CİNSİYETE GÖRE VAKA SAYISI

CİNSİYETE GÖRE VAKA SAYISI

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi.

Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi.

Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımını göstererek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde daha fazla görülüyor. Ağırlıklı vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi. Ama 65 yaş yasağıyla birlikte bunun ne kadar düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Tedbirlerin bu anlamda sonuç verdiğini gösteren, 20 - 65 yaş arası yoğunluğun daha fazla olduğunu, 65 yaş sonrası sokağa çıkma yasağı ile giderek vakaların görülme oranının düştüğünü görüyoruz."

Koca, vefatların 65 - 85 yaş arası yoğunlaştığını, erkeklerde kadınlara göre vefat oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

60 yaş altı komorbid hastalığının oranlarına ilişkin paylaştığı tabloda da Koca, "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10 olduğunu söylüyoruz." dedi.

216 NİSAN CORONA VİRÜS SAYISI

6 NİSAN CORONA VİRÜS SAYISI

6 Nisan pazartesi günü yapılan testleri ve çıkan sonuçları sosyal medya hesabından açıklayan Fahrettin Koca 21.400 yapılan testte vaka sayısı 3.148 olarak belirlendi. 75 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken 284 kişi de sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Bu verilerle birlikte 1.326 kişi ülkemizde corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. 649 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 30.217 olurken test sayısı ise 202.845 oldu.

22CORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'i pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 73 kişi daha yaşamını yitirirken, bugün iyileşen hasta sayısı ise 256 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1042 olarak açıklandı.

234 NİSAN VAKA BİLGİLERİ

4 NİSAN VAKA BİLGİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısını paylaştı. 4 Nisan vaka sayısını sosyal medya hesabından duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.

243 NİSAN VAKA SAYISI

3 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.Sağlık Bakanı Koca, "Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın." dedi. Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı." açıklamasında bulundu.

25TÜRKİYEDE VAKA SAYISI NE KADAR

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi" dedi.

26TÜRKİYEDE CORONA VİRÜS SON VAKA SAYISI

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS SON VAKA SAYISI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son duruma dair açıklama yaptı. Son verileri paylaşan Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679 olduğunu, 277 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen covid19 gov tr sitesi 27 Mart'ta erişime açıldı. Covid 19 gov tr'de Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu, ve corona virüsüyle ilgili tüm detaylar yer alacak. Bu bilgiler arasında, corona virüs nedir, corona virüs belirtileri nelerdir, covid 19nda korunma yolları gibi güncel bilgiler paylaşılacak. Aynı zamanda günlük vaka sayıları da corona virüs takip ekranı üzerinden öğrenilecek.

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