Corona virüs günlük tablosu 17 Nisan - Türkiye il il korona virüs (koronavirüs) son durum haritası ölüm ve vaka sayısı

İzolasyon konusunda şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Aynı kuralı her şehrimizde her ailenin kendi çevresine yönelik uygulaması da aynı derecede zorunludur. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmelidir. Başka bir seçenek olduğu söylenemez. Bu mücadelede iki taraf var. Taraflardan biri her fırsatta yüksek bir yayılma kapasitesine sahip olan virüstür diğer tarafsa biziz. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekmektedir. Dayanışma içinde olarak işbirliği yapma zamanıdır. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir. Mücadelemizdeki ortak payda insan sağlığıdır” ifadelerini kullandı.