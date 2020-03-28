Sağlık Bakanlığı corona virüsü takip sitesi erişime açıldı - Covid-19 gov tr Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ekranı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, corona virüsü takip sitesinin kurulduğunu açıkladı. Corona virüs güncel verileri her gün Sağlık Bakanlığı corona virüs sitesi takip ekranı üzerinden duyurulacağını bildiren Bakan Koca, "Bugün itibari ile internet ortamında açıklanacak" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrası aktif hale getirilen covid 19 gov tr sitesi erişime sunularak Türkiye'de corona vaka sayısı bilgileri paylaşıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı corona takip sitesinden hangi bilgiler öğrenilir? Corona virüsü Sağlık Bakanlığı sitesine nasıl giriş yapılır? İşte,Covid- 19 sitesi takip ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca açıklama yaptı. Güncen vaka sayısını bildiren Koca, coronavirüs takip sitesinin erişime açıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı corona virüsü takip ekranı üzerinden vaka ve ölü sayıları bildirilecek Öte yandan, covid 19 web sitesinde, hastalığın belirtiler ve nasıl korunmamız gerektiğine dair daha birçok bilgi yer alacak. İşte, Sağlık Bakanlığı corona virüs sitesi ile ilgili ayrıntılar.
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GÜNCEL VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" dedi.
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Corona virüsü takip sitesinin kurulacağını bidiren Koca,"Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak." ifadelerini kullandı. COVİD 19 TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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COVİD 19 GOV TR SİTESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından aktif hale getirilen covid19 gov tr sitesi 27 Mart'ta erişime açıldı. Codvid 19 gov tr'de Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu, ve corona virüsüyle ilgili tüm detaylar yer alacak. Bu bilgiler arasında, corona virüs nedir, corona virüs belirtileri nelerdir, covid 19nda korunma yolları gibi güncel bilgiler paylaşılacak. Aynı zamanda günlük vaka sayıları da corona virüs takip ekranı üzerinden öğrenilecek.
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CORONA VİRÜS NEDİR?
Corona virüsü, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa “zoonoz” deniyor. Corona Virüsü’nün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2012 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür. Yeni ortaya çıkan bu Corona Virüsü türüne verilen isim “2019-nCoV”. Hastalardan elde edilen numunelerdeki virüsün elektron mikroskobu ile çekilen ilk fotoğraf görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Kurumu (CCDC) tarafından 27 Ocak’ta yayınladı. Fotoğrafta da görüldüğü üzere virüsün yüzeyinde onu kaplayan bir halka görülüyor. Bu kısım “taç” anlamına gelen “korona” kelimesi ile ifade ediliyor.
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CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok.
CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?
Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının kısa sürede dünyanın her yerine yayılmasının ardından çok sayıda ilaç firması ve araştırma kuruluşu, hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.
Virüsün bulaştığı kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte akciğer iltihaplanmasına ve ileri safhada zatürreye yol açan hastalığa, belirtileri gidermeye yönelik tıbbi müdahaleler dışında bir çare geliştirilebilmiş değil..
Salgının yayılmasıyla, başta ABD ve Çin'de olmak üzere, Covid-19'a bağışıklık sağlayabilecek bir aşı ve tedavi edebilecek bir ilaç geliştirme yönündeki çabalara hız verildi..
Virüsün genetik diziliminin bilinmesi, aşı geliştirme sürecinin hazırlık safhasını hızlandırarak klinik denemelerin yolunu açtı..
Kovid-19'un genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan Corona virüsle yüzde 80 ila 90 arasında örtüştüğünün anlaşılması; araştırmacılara, SARS'a aşı bulmak için yapılan geçmiş çalışmalardan yararlanma olanağı sağladı.