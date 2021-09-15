Sağlık bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurasının tarihi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacak.