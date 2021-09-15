Sağlık bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurasının tarihi
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için verilen süre doldu. 8 Eylül'de başlayan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların ihtiyaçları için uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvurularının alınması ardından kura takvimi yeniden gündeme geldi. Peki, Sağlık bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurasının tarihi
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Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacak.
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"2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi doğrulsutunda PBS üzerinden başvurular 8 Eylül Çarşamba gününden 14 Eylül Salı saat 18.00'e kadar alındı. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
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BAŞVURU NASIL İPTAL EDİLİR?
Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15 Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.
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İTİRAZLAR NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?
İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.