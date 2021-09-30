Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı yayın takip ekranı!
Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi için beklenen gün geldi. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirmeleri için 8 Eylül ve 14 Eylül tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler kura çekim tarihine çevrildi. "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu"na göre, 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla bugün takip edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kura sonuçları hakkında detaylar.
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Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle ekranı adayların gündemine geldi. Personel Bilgi Sistemi (PBS) e-Devlet üzerinden gerçekleşen başvuruların değerlendirme sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ön başvurusu kabul edilenler 30 Eylül Perşembe günü Sağlık Bakanlığı atama kurasına katılmaya hak kazandı. Sağlık Bakanlığı ataması kura çekimi bugün saat 10:00 'da noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi ekranından takip edilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı'nda 2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
DUYURU (29.09.2021) İtiraz sonuçları PBS üzerinden yayınlanmıştır. Kura çekilişi 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Kura sonuçlarının bugün https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden yayınlanması bekleniyor.
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Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.