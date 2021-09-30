Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı yayın takip ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Kura sonuçlarının bugün https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden yayınlanması bekleniyor.