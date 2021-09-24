Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonucu PBS sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.



Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.