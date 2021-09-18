Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2021 atama takvimi paylaşılmıştı
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların ihtiyaçları için uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamalar için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. İlanda yer alan "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama takviminin detayları...
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Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TARİHİ
8-14 Eylül tarihlerinde alınan başvuruların değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
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Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.
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İTİRAZLAR NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?
İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.