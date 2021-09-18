Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2021 atama takvimi paylaşılmıştı

Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.