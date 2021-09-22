Sağlık Bakanlığı atama (başvuru) sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihi ve sonuç ekranı (PBS)
Sağlık Bakanlığı atama sonuç ekranı, adaylar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Takvime göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atama kurası bugün yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Personel alımı atama sonuç ekranı açıldı mı?
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1
Sağlık Bakanlığı atama süreci belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Sağlık Bakanlığı atama başvuruları eylül ayının ortalarına kadar alınmıştı. 8-14 Eylül tarihlerinde alınan Sağlık Bakanlığı başvurularının değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek.
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Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
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Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.
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ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER NELERDİR?
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe. b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır) c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe. d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) e) Mal bildirim formu. f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli. g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.