Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli ataması yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu m?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, atama bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Koca tarafından yeni atama sinyali verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." dedi. 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yayınlanacak başvuru kılavuzu ile kadro ve branş dağılımı belli olacak. Bakanlığın ilerleyen günlerde başvurular hakkında duyuru yapması bekleniyor.