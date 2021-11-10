Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık personeli atama tarihlerinde son durum
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kadro dağılımı, atama bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 40 bin sağlık personeli atama müjdesinin verilmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Bakanlık tarafından ihtiyaç dahilinde belirlenecek eksik kadro ve branşlara atamalar başvuru kılavuzu ile gerçekleşecek. 40 bin personel alımında KPSS puanları da dikkate alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? İşte, Sağlık Personeli atamaları hakkında detaylı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularını bekleyen adayların gözü kulağı artık bakanlıktan yapılacak açıklamaya çevrildi. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını bildirdi. 40 bin sağlık personeli atamaları için başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlığın ilerleyen günlerde başvurular hakkında duyuru yapması ön görülürken ÖSYM'nin de kılavuz bilgilerini yayınlaması bekleniyor.
2
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kadro dağılımı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Başvurular ile ilgili tüm detaylar bakanlığın duyurular sayfası üzerinden ilan edilecek.
3
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;
Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.
4
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.
5
ATAMA MÜJDESİ GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:
Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."