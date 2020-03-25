Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 branş kadro dağılımı ve kılavuzu belli oldu!
Branş dağılımı merak konusu olan Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için detaylar belli oldu. 14 bini sürekli işçi ve 18 bini sağlık personeli olmak üzere toplam 32 bin personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, kılavuz bilgilerini paylaştı. Buna göre en çok alım yapılacak olan alan hemşire branşı olarak belirlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 branş kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, kadro dağılımı ve ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz bilgileri
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Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek 32 bin personel alımı için kadro dağılımı Bakan Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Buna göre 11 bin personel ile en çok alım hemşire, 4 bin 687 kişi ile Sağlık Teknisyeni alanında olacak. Diğer kadro pozisyonları ise Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında gerçekleşecek. İşte, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı ve personel alımı şartları hakkında detaylı bilgiler
Sağlık personel alımı için geçtiğimiz günlerde ilk açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı için kadro dağılımını açıkladı. Dağılımda dikkat çeken kadrolar, 11 bin personel ile hemşire, bin 600 personel ile ebe, 4 bin 687 personel ile Sağlık Teknisyeni oldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI
Sağlık Bakanlığı personel alımı için süreç, geçtiğimiz günlerde Bakan Koca'nın yapmış olduğu açıklamaların ardından başlamıştı. Bilim Kurulu toplantısının ardından kamera karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek haftalar içerisinde bünyelerine 32 bin yeni sağlık personeli daha katacaklarını açıklamıştı. O açıklamanın ardından kılavuzun yayımlanacağı gün bilgisi açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sağlık personeli alım şartları ve o konu hakkında detaylı bilgiler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz" diyerek, önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
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11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.
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Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.
Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.
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Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.
Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.
Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."