Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 branş kadro dağılımı ve kılavuzu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek 32 bin personel alımı için kadro dağılımı Bakan Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Buna göre 11 bin personel ile en çok alım hemşire, 4 bin 687 kişi ile Sağlık Teknisyeni alanında olacak. Diğer kadro pozisyonları ise Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında gerçekleşecek. İşte, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı ve personel alımı şartları hakkında detaylı bilgiler



Sağlık personel alımı için geçtiğimiz günlerde ilk açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı için kadro dağılımını açıkladı. Dağılımda dikkat çeken kadrolar, 11 bin personel ile hemşire, bin 600 personel ile ebe, 4 bin 687 personel ile Sağlık Teknisyeni oldu.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI



Sağlık Bakanlığı personel alımı için süreç, geçtiğimiz günlerde Bakan Koca'nın yapmış olduğu açıklamaların ardından başlamıştı. Bilim Kurulu toplantısının ardından kamera karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek haftalar içerisinde bünyelerine 32 bin yeni sağlık personeli daha katacaklarını açıklamıştı. O açıklamanın ardından kılavuzun yayımlanacağı gün bilgisi açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sağlık personeli alım şartları ve o konu hakkında detaylı bilgiler



Detayları okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...