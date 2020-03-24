Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık personeli alınıyor!

ODYOLOG ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



PERFÜZYONİST ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



SAĞLIK FİZİKÇİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.