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Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 17:52 | 

Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı ne zaman? Binlerce kişi başvuruları bekliyor

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Farklı branşlardan yapılacak binlerce personel alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar, atama bekleyen sağlık bölümü mezunlarınca araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

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Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/teknikeri, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda yapılacak alımlar için geri sayım hız kazandı. İşte, Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı hakkında detaylar...
22021 ATAMASI SONUÇLANDI

2021 ATAMASI SONUÇLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

32022 ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR

2022 ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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