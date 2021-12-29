Sağlık Bakanlığı 2022 ataması ne zaman? İşte 20 bin personel atamasında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Toplamda 20 bin kişinin istihdam edildiği alımların ardından, şimdi de gelecek yıl yapılacak alımlar merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 ataması ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına farklı branşlarda yapılacak atamalar için araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerdeki tercihlerde yerleşemeyen adaylar, şimdi diğer atamaya odaklandı. İşte, 20 bin personel atamasında son durum...
2021 ATAMASI SONUÇLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.