Sağlık Bakanlığı 2022 ataması ne zaman? İşte 20 bin personel atamasında son durum

2022 ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



