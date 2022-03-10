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Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması personel alımı başvuru tarihleri

#Sağlık Bakanlığı#Resmi Gazete#Doktor

Sağlık Bakanlığı atama kurası için beklenen duyuru yayınlandı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları gerçekleşecek. Başvurular n Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet ekranı ile yapılarak. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru formunu doldurmaları gerekecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, atama takvimi ile ilgili başvuru kılavuzunda yer alan detaylar.

1/4Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması personel alımı başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım sona erdi. Sağlık Bakanlığının "2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Takvime göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri kura ile gerçekleşecek. Başvuruları 8-14 Mart'ta yapılacak.

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı PBS üzerinden başvurular 08 Mart 2022 Salı– 14 Mart 2022 Pazartesi Saat 18:00’e kadar gerçekleşecek. Başvuru sonuçları 24 Mart'ta açıklanacak.

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3/4BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Mart 2022 Salı – 28 Mart 2022 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

4/4SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kuraları 31 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Kuranın Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

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#Sağlık Bakanlığı#Resmi Gazete#Doktor