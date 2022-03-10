Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman? Tabip, diş tabibi ve eczacı ataması personel alımı başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım sona erdi. Sağlık Bakanlığının "2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Takvime göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri kura ile gerçekleşecek. Başvuruları 8-14 Mart'ta yapılacak.