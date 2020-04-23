Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 sürekli işçi ve sağlık personeli alımı yapacak - Başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunarak üniversite hastanelerinde istihdam edilmek üzere sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili duyuruda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 5 bin 865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam 14 bin 500 personel alımı müjdesi verildi. Peki, Sağlık bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı belli oldu mu? İşte, Sağlık bakanlığı sürekli işçi ve sağlık personeli alımı başvuru tarihleri ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
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Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 sağlık personeli alımı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK'ten geldi. Üniversite hastanelerine yapılacak olan Sağlık Personeli alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları açıklama sonraıs binlerce kişinin gündemine geldi. Atanmayı bekleyen farklı branşlara sahip mezunlar, "Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?"sorusunun yanıtını araştırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi. Peki, 14 bin sağlık personeli ve sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte, ayrıntılar.
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SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastanelerinde bir yandan tıp ve sağlık eğitiminin dijital teknolojilerle uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürüldüğü, diğer yandan sağlık hizmet sunumunda da çok önemli ve özellikli tedavilere imza atıldığı belirtildi. Açıklamada, sağlık personeli alımıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
Kovid-19 küresel salgını sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından 5 bin 814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 olmak üzere toplam 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi.
Ayrıca 5 bin 865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam 14 bin 500 personel, salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin gücüne güç katacaktır. Her zaman olduğu gibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de yükseköğretim camiasından desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza bu çok önemli kadro ihdasından dolayı tekrar teşekkür ederiz. Üniversite hastanelerimiz hem bilimin hem hizmet sunumunun buluştuğu yükseköğretim sistemimizin en önemli bileşenlerindendir. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde tedbir kurallarına uyarak el birliği içerisinde bu süreci atlatacağımıza inancımız tamdır."
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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şunları söyledi;
1- Küresel salgın sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogantarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından:
2- 5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi.
3- Ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam "14.500" adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin "gücüne güç" katacaktır.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili şunları söyledi;
"Başakşehir Şehir Hastanesi’ne 20 Mayıs’ta tamamen açılınca sağlık personeli olarak 3 bin 750 kişi başlamış olacak. Hekimler hariç, hekimler toplamı 480 kişi olacak.”
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversiteye dikkati çeken Erdoğan açıklamasında "Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakinen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltebilmeleri için çeşitli unvanlarda 8 bin 635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz." demişti..
TARİH BELLİ OLDU MU?
Hangi kadrolara veya hangi branşlardan kaç sağlık personeli alımı yapılacağı açıklanmadı. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak en son alımda açıklanan şartlar şu şekildeydi;
ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
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ODYOLOG ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
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PERFÜZYONİST ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
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DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
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SAĞLIK FİZİKÇİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.