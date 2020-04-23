Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 sürekli işçi ve sağlık personeli alımı yapacak - Başvuru şartları neler?

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU? YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastanelerinde bir yandan tıp ve sağlık eğitiminin dijital teknolojilerle uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürüldüğü, diğer yandan sağlık hizmet sunumunda da çok önemli ve özellikli tedavilere imza atıldığı belirtildi. Açıklamada, sağlık personeli alımıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:



Kovid-19 küresel salgını sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından 5 bin 814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 olmak üzere toplam 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi.



Ayrıca 5 bin 865 çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam 14 bin 500 personel, salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin gücüne güç katacaktır. Her zaman olduğu gibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de yükseköğretim camiasından desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza bu çok önemli kadro ihdasından dolayı tekrar teşekkür ederiz. Üniversite hastanelerimiz hem bilimin hem hizmet sunumunun buluştuğu yükseköğretim sistemimizin en önemli bileşenlerindendir. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde tedbir kurallarına uyarak el birliği içerisinde bu süreci atlatacağımıza inancımız tamdır."