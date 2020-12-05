Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? KPSS 2020/14 tercihlerinde son günlere girildi!
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları KPSS 2020/14 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla başladı. 1 Aralık tarihinde alınmaya başlanan 12 bin sağlık personeli alımı tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tamamlanacak. 7 bin hemşire, 1.700 ebe ve 2 bin 864 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 14 branşta yapılacak olan personel alımı başvuruları için ortaöğretim, lisans ve önlisans KPSS puanları sıralamaları göz önünde bulundurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?
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Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler devam ediyor. Tercih işlemleri, KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. 12 bin personel alımı için son tercih tarihi 7 Aralık olacak. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veyaÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. İşte, KPSS 2020/14 tercihleriyle ilgili ayrıntılar.
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SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi ve tercih kılavuzu erişime açıldı.
Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020/14 sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 12 bin sağlık çalışanı alımı tercihlerinin aralık ayının son günlerine doğru sonuçlanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
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BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurmuştu.
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Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.
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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır.
Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 8 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.