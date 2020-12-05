Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? KPSS 2020/14 tercihlerinde son günlere girildi!

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır.



Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 8 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.