Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS-2022/5 tercih sonuçları için tarih detayı

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre 5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı KPSS-2022/5 tercihleri 22 Mart'ta tamamlanacak. Ancak KPSS-2022/5 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.