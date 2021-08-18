Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar açılacak mı 2021, ne zaman açılacak?
Okulların açılış tarihi için geri sayım devam ederken, vaka sayılarındaki yükseliş gözleri yüz yüze eğitime çevrildi. Eğitim öğretimde aksama yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklar için aşı randevularını tamamladı. Koronavirüs salgın sürecinin ele alındığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulunun okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberi hazırladığını belirtti. Peki, okullar açılacak mı? İşte, 2021-2022 okulların açılış tarihi hakkında bilgiler.
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Okullar ne zaman açılacak ve okullar açılacak mı soruları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Yüz yüze eğitim vurgusu yapan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz." diye konuştu. Geçtiğimiz dönemin neredeyse tamamını online eğitimle geçiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 6 Eylül Pazartesi okula başlayacak.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AÇIKLAMA
Yüz yüze eğitime dair Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun hazırlık yaptığını ifade etti. Koca, şunları söyledi;
Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.
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18 yaşın altındakilerin aşılanmasına da değinen Koca, "Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. e-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." diye konuştu.