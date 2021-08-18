Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar açılacak mı 2021, ne zaman açılacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AÇIKLAMA Yüz yüze eğitime dair Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun hazırlık yaptığını ifade etti. Koca, şunları söyledi;



Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.