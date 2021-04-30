Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika BioNTech aşı açıklaması: BioNTech 2. doz aşısı ne zaman yapılacak? BioNTech aşı randevuları iptal mi edildi?

BİONTECH AŞISI 2. DOZ NE ZAMAN OLACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V ve koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Biontech aşısı hakkında şu bilgileri verdi;



6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.



Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak.



Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir.Bu karar bilimsel gerekçelerle alınmıştır.



Bu durumun ilk doz aşısın olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımız etkilemediğini açıklamıştım.



ALTERNATif bir uygulama yöntemi olarak 2 doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasına Bilim Kurulumuz karar vermiştir.