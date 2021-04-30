Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika BioNTech aşı açıklaması: BioNTech 2. doz aşısı ne zaman yapılacak? BioNTech aşı randevuları iptal mi edildi?
BioNTech 2. doz aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar geldi. Canlı yayında aşı takvimi hakkında bilgiler veren Bakan Koca, "Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir." ifadelerini kullandı. Pfizer/Biontech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunağı bildirilmişti. Peki, BioNTech 2. doz aşısı ne zaman yapılacak? İşte, BioNTech 2. doz randevuları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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BioNTech aşısı ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar geldi. Koca yaptığı açıklamada, "Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak" dedi. 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığını vurgulayan Sağlık Bakanı, "Bu durumun ilk doz aşısın olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımız etkilemediğini açıklamıştım." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
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BİONTECH AŞISI 2. DOZ NE ZAMAN OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V ve koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Biontech aşısı hakkında şu bilgileri verdi;
6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.
Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak.
Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir.Bu karar bilimsel gerekçelerle alınmıştır.
Bu durumun ilk doz aşısın olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımız etkilemediğini açıklamıştım.
ALTERNATif bir uygulama yöntemi olarak 2 doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasına Bilim Kurulumuz karar vermiştir.
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KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMIŞTI
Hafta ortasında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni bir açıklama gelmişti. Buna göre, Pfizer/Biontech aşısı için ikinci doz randevularını almış olanların randevuları korunacak. Yeni aşı olacaklara ikinci doz uygulamaları 6-8 hafta aralık olacak şekilde randevu verilecek.
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Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir.
Diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.
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YERLİ AŞIDA SON GELİŞMELER
Bakan Koca yerli aşı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz-2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu, yaygın kullanım öncesi son aşamadır.
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İkinci inaktif aşımız ise faz-1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır.
Faz-1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır.
Mayıs ayı sonunda faz-2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. İntranazal uygulanacak aşı çalışması için ise gerekli çalışmalar sonrası faz-1 çalışmasına başlanacaktır.