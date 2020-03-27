Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan gün gün corona virüsü (koronavirüs) açıklamaları ve uyarıları

BAKAN KOCA TBMM'DE KONUŞTU Bakan Fahrettin Koca, bilgilendirmeden sonra TBMM'de soruları da yanıtladı. Bakan Koca, şunları söyledi:



''Şu an bir kit sorunumuz yok. Merkez sayılarımızı giderek artırdık. Neye göre artırdık, Bilim Kurulu kimlerden nasıl test yapılması gerektiğini belirten Bilim Kuruluydu. Ama dinamik bir yapı olduğu için bu değişikliğe uğradı. Önce Çin öyküsü olanlar, devamında İran öyküsü olanlar. Daha sonra Avrupa öyküsü olanlar, şimdi ise artık yurt dışı öyküsü olandan çıktık, her vatandaştan alınacak algoritmaya gelindi.



'Bizim bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Üniversitedeki hocamızı da sorumlu kıldık. Önümüzdeki dönemde hem test hem vaka sayısı giderek artabilir.



Gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.