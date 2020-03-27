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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 23:31, /

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan gün gün corona virüsü (koronavirüs) açıklamaları ve uyarıları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan corona virüs yani covid- 19 salgınıyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden güncel vaka sayılarını paylaşıyor. 11 Mart tarihinden itibaren gün gün corona virüsü açıklamaları yapan Bakan Koca, diğer yandan da ülkemizde salgının önlenmesi adına, korona virüsü (koronavirüs) uyarılarını duyuruyor. İşte, corona virüsü Türkiye'de son durum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı güncel vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar.

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Corona Virüsü salgını dünyayı tehtit etmeyi sürdürürken dün gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayılarıyla ilgili bilgilendirmelerine devam ediyor. Son dakika olarak açıklamaları duyuran Bakan Koca Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta tespit edildiğini duymuştu. Corona virüsünü önlemek adına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen corona virüsü (koronavirüs) toplantısının ardından corona virüsünü önlemek adına okulların tatil olduğu açıklanmıştı. İşte, Türkiye'de korona virüsü virüsü güncel vaka sayısı ve Bakan Koca'nın Twitter'dan gün gün corona virüsü ile ilgili açıklamaları...

2TÜRKİYEDE İLK VAKA NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI

TÜRKİYE'DE İLK VAKA NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Corona Virüsü salgını dünyayı etkisi altına alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. 11 Mart tarihinde ilk vakanın görüldüğünü duyuran Bakan Koca, "'Bir veya birkaç vaka, salgın değildir. Durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. İzole edilmiş vakada tek anlam budur. Yapmamız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. KORONAVİRÜS, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.' diyerek vatandaşları bilgilendirdi.



CORONA VİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından ilk kez toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. İşte, Bakan Koca'nın açıklamasından önemli notlar;

Konuşmamın başlangıcında söyleyeceklerim siz basın mensuplarına yönelik olacaktır. Bu sürecin önemli bir adımıdır. Bildiğiniz gibi ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Fakat küresel bir nitelik kazanan Corona Virüs olayında 90 – 91 günlük süreç boyunca sergilediğimiz şeffaflığın bize yüklediği bir ödevdi.

Devlet yönetimimiz bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır.

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Altını çizmek istediğim birkaç konu var. Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Corona Virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

13 MART VAKA SAYISI

Corona virüsüyle ilgili vaka sayısını paylaşan Bakan Koca, ikinci vaka sayısını duyurdu. Bakan Koca şunları söyledi;

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Corona virüsüne karşı uyarıda bulunan Bakan Koca, şunları söyledi;ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 HAFTA son derece önemli. Bu dönemde virüsten korunma kurallarını çok sıkı bir şekilde uygulamak zorundayız. Bunu yaparsak tablo değişecektir. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.

415 MART VAKA SAYISI

15 MART VAKA SAYISI

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.

16 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.

56 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

6 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

Corona virüsü önlemleri kapsamında Bakan Koca 6 ülkeye uçuş yasağı getirilmesiyle ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Bakan Koca, şunları ifade etti;

6 ülkeyle daha aramıza UÇUŞ YASAĞI kondu: İNGİLTERE, İRLANDA, İSVİÇRE, SUUDİ ARABİSTAN, MISIR, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah sekiz itibariyle 14’ten 20’YE ÇIKTI. Siz de tedbirleri sıkı tutun!

17 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

“BUGÜN yapılan testlerde POZİTİF SONUÇ 51’dir. TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98 olmuştur. Hastalığın ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundandır. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum.” (17 Mart 2020)

18 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.

Türkiye genelinde alınan corona virüsü önemleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

"Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur'' denildi. Peki, toplam hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? İşte, uçuşları durdurulan ülkelerin listesi..

6HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR DURDURULDU?

Türkiye'nin toplam 68 ülke ile karşılıklı uçuşları durdurduğu, Rusya, Libya ve Katar'ın da Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurduğu belirtildi.

Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Portekiz, Umman, Özbekistan, Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas, Çibuti, Dominik Cumhuriyeti, Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Finlandiya, Nijer, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan.



DAHA ÖNCE HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAĞI GELMİŞTİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Bakan Turhan 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuş yasağı getirildiğini bildirmişti.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuş durdurulmuştu

Sağlık Bakanı yaptığı yeni açıklamada, Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş yasağı konuldu. Böylece uçuş yasağı getirilen ülkeler toplam 20'ye ulaştı.

7BAKAN KOCA TBMMDE KONUŞTU

BAKAN KOCA TBMM'DE KONUŞTU

Bakan Fahrettin Koca, bilgilendirmeden sonra TBMM'de soruları da yanıtladı. Bakan Koca, şunları söyledi:

''Şu an bir kit sorunumuz yok. Merkez sayılarımızı giderek artırdık. Neye göre artırdık, Bilim Kurulu kimlerden nasıl test yapılması gerektiğini belirten Bilim Kuruluydu. Ama dinamik bir yapı olduğu için bu değişikliğe uğradı. Önce Çin öyküsü olanlar, devamında İran öyküsü olanlar. Daha sonra Avrupa öyküsü olanlar, şimdi ise artık yurt dışı öyküsü olandan çıktık, her vatandaştan alınacak algoritmaya gelindi.

'Bizim bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Üniversitedeki hocamızı da sorumlu kıldık. Önümüzdeki dönemde hem test hem vaka sayısı giderek artabilir.

Gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi.

8SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

Türkiye'de sğlık çalışanları için alkışlı destek başlatıldı. Bununla ilgili değerlendirme yapan Bakan Koca şubları ifade etti;

ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum.

919 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

19 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

Bakan Koca güncel vaka sayısını şöyle duyurdu;;

Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.;

20 MART GÜNCEL VAKA SAYISI;

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.;

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ALKIŞ DESTEĞİ;

Sağlık çalılanları için başlatılan alkış desteği ile ilgili Sağlık Bakanı Twitter'dan şunları söyledi;;

SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN BALKONLARDAYIZ!Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye!

1021 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

21 MART GÜNCEL VAKA SAYISI

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

BAKANDAN EVDE KALALIM UYARISI

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

11İŞTE DİĞER VAKA SAYILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞTE DİĞER VAKA SAYILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

23 mart geç saatlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

Corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmeleri açıklamaya devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart Salı günü güncel vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, şunları söyledi;

"Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."

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25 Mart'ta Sağlık Bakanı koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." bilgisini verdi. Bu açıklamayla Türkiye'de corona virüsü nedeniyle ölüm sayısı 59'a yükseldi. Vaka sayısı 2433 oldu.

1326 MART PERŞEMBE

26 MART PERŞEMBE

Son olarak güncel vaka sayısı hakkında bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı;Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

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