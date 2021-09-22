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Haber Giriş: 22 Eylül 2021 - 18:11 | 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonuçlarında

Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar ile bekleniyor. Yüz yüze eğitim, aşılama programı ve koronavirüs vaka sayısında son durum Bilim Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. Salgınla mücadelede aşılanma sayısı artarken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın Türkiye'de aşılama için İtalya modelinin gelebileceği sinyalini verdi. Gözler şimdi bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınacak kararlara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanı Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? İşte, ayrıntılar.

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Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi milyonlar tarafından takip ediliyor. Belirli aralıklarla her hafta toplanan Bilim Kurulu'nda aşılama ve yüz yüze eğitimin ele alınması ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda Koronavirüs salgınının seyri, aşılama süreci değerlendirilecek.

2BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.

3AŞILAMA ZORUNLU MU OLACAK

AŞILAMA ZORUNLU MU OLACAK?

Hürriyet’e konuşan uzmanlar uyarılarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili şu bilgileri verdi;

“Toplantılar, gösteriler, eğlence yerlerine giriş için tam aşılı olma zorunluluğu getirilebilir. İtalya yeşil kart uygulamasına geçti. ‘Restoranlar, kapalı mekanlar, okullar gibi yerlerde aşı zorunluluğu arayacağım’ dedi. Böyle bir uygulama Türkiye’de de kış aylarına doğru olabilir, belki kapalı mekanlar için maske zorunluluğu tekrar gelebilir. ‘Kapalı yerlerde eğlence mekanlarında vs. tam aşılı olsanız da maske takmalısınız’ denebilir.”

4BAKAN KOCA DUYURDU: YÜZDE 50Yİ GEÇTİ

BAKAN KOCA DUYURDU: YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı...

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18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak.

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