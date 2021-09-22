Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonuçlarında

AŞILAMA ZORUNLU MU OLACAK? Hürriyet’e konuşan uzmanlar uyarılarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili şu bilgileri verdi;



“Toplantılar, gösteriler, eğlence yerlerine giriş için tam aşılı olma zorunluluğu getirilebilir. İtalya yeşil kart uygulamasına geçti. ‘Restoranlar, kapalı mekanlar, okullar gibi yerlerde aşı zorunluluğu arayacağım’ dedi. Böyle bir uygulama Türkiye’de de kış aylarına doğru olabilir, belki kapalı mekanlar için maske zorunluluğu tekrar gelebilir. ‘Kapalı yerlerde eğlence mekanlarında vs. tam aşılı olsanız da maske takmalısınız’ denebilir.”