Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından duyurdu!
Yeni normalleşme kararlarının hayata geçirilmesinin ardından ikinci Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca mutasyon virüsün yayılım hızının arttığını belirterek tedbir uyarısının bir kez daha altını çizdi. Koronavirüste yeni önlemlerin istişare edildiği toplantı sonrası Sağlık Bakanı, basın toplantısı düzenleyeceğini ve açıklamalarda bulunacağını belirtti. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle 1 Mart'ta başlayan yeni normalleşme ile beraber risk haritası için Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri gündeme geldi. Milyonların beklediği renklere göre risk haritası henüz açıklanmazken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart Perşembe günü basın toplantısı ile açıklamalarda bulunacağını belirtti. Ancak toplantının saati henüz belli olmadı.
2
SAĞLIK BAKANI KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
10 Mart Çarşamba yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında şunları ifade etti;
Zor günleri geride bırakmak için ihtiyacımız olan tek şey, millet olarak birlikte mücadelenin tüm gereklerini üstün bir sorumluluk duygusuyla sahiplenmektir.
Unutmalayım! İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı, maviye en yakın renktir.
Yarın bir aksilik olmazsa bir konuşma yapmak üzere huzurlarınızda olacağımı bildirmek isterim.
Perşembe günü yapılacak açıklamanın saati ise henüz belli olmadı. Basın toplantısının 19.00'dan sonra yapılması ön görülüyor.
3
KOCA'DAN TEDBİR UYARISI
Bilim Kurulu'nda görüşülen konular ile ilgili tedbir uyarısının altını çizen Bakan Koca mutasyon virüs sayısını paylaşarak şunları kaydetti;
Ülkemizde mutasyona uğramış koronavirüs vakaları sıkı takip ile yakalanmaktadır. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.
1 Mart itibariyle ‘yerinde karar’ adını verdiğimiz kontrollü ve kademeli normalleşme dönemine geçtik. Salgınla sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm unsurlarıyla devletimiz ve halkımız birlikte mücadele etmektedir. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.
4
Millet olarak umut veya kaygı yüklü mesajlara değil, sorunu tüm gerçekliğiyle anlayıp sosyal hayatımızı doğru adımlar atarak sürdürmeye ihtiyacımız var. Virüs hayatımızdan çıkana kadar onunla mücadele ederek yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sosyal hareketliliğimiz içinde virüsü hareketsiz bırakmayı başaramadığımız takdirde daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz.
Kontrollü normalleşme süreci, insanımıza hem özlediği hayat dinamizmine yeniden kavuşma, hem de bu dinamizm içinde virüse alan bırakmayacak aktif bir mücadele imkanı sunuyor. Bizim için riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Aksi halde virüsün zaaflarımızı fırsata çevirerek hayatımıza hakim olmasını önleyemeyiz.
Devletimiz salgınla mücadelenin gerektirdiği tüm tedbirleri alıyor ve bütün imkanlarını seferber ediyor. Başından bu yana küresel salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkilerini birlikte ele alan bir mücadele stratejisi izliyoruz. Atılması gereken adımlara bilimin gösterdiği hakikati esas alarak karar veriyoruz.