Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Milyonların gözü Bilim Kurulu toplantısı kararlarında!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulunacak. Tam kapanma sürecinde 17 günlük sürenin dolmasına kısa zaman kala, Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak konular gündeme gelirken, gözler Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Son günlerde koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüş, aşı tedariği ve alınan önlemlerin Bilim Kurulunda görüşülmesi ön görülüyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte, Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında, Bilim Kurulu üyelerinin katılımı iler gerçekleşecek. Yerli aşı çalışması, aşı tedariği ve tam kapanmanın neticeleri toplantının ana gündem konusunu oluşturacak. Bilim Kurulu görüşmeleri Kabine Toplantısı kararlarına yön verecek. Tam kapanmanın uzatılacağı yönündeki tartışmaların devam ederken, Bilim Kurulu'nun görüşmeleri süreci şekillendirecek. Ancak kritik toplantının tarihi henüz belli oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın çarşamba ya da perşembe yapılması ön görülüyor.
2
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba ya da perşembe günleri gerçekleşiyor. En son 5 Mayıs tarihinde gerçekleşen toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunmuştu.
Bu bilgilere göre toplantının 12 ya da 13 Mayıs tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
3
BAKAN FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN KONUŞACAK?
Bu hafta yapılması beklenen toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı ya da canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.
4
BAKAN KOCA İLLERE GÖRE VAKA SAYISINI PAYLAŞTI
Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre en fazla vaka sayısı İstanbul, Kastamonu ve Tekirdağ'da görüldü. En az vaka sayısı ise 36.08 ile Şırnak'ta görüldü.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.
5
SON BİLİM KURULU TOPLANTISI'NDA YAPILAN AÇIKLAMALAR
5 Mayıs tarihinde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık." diyen Koca, "Bugün 'Çin'den aşı gelecekti nerede' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır.
6
Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz.
"MUTASYONLARLA İLGİLİ SOMUT BİR TESPİT YOK"
Ortada bir gerçek var, o da hastalığının varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.
AŞI ANLAŞMALARI NE KADAR?
Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Usülsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 değil diyor. Anlaşılan, Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.
Bugün Çin'den aşı gelecekti, enrede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin.
Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır.
Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir.
Akif’in dediği gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?