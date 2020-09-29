Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler yeni kararlarda!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Türkiye'nin coronavirüs gündeminde yeni tedbirlere yönelik kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor. 25 Eylül'de Bakan Koca Samsun’da basın toplantısı düzenledi ve vakanın seyrine yönelik bilgilendirmede bulundu. Gözler şimdi bu haftaki kritik toplantının tarihi ve toplantıdan çıkacak kararlarda. İşte, Bakan Koca'nın son yaptığı açıklamalar ve Bilim Kurulu toplantısı tarihiyle ilgili detaylar.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı son dakika açıklamalar, koronavirüs gündeminde takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs vaka sayısıyla ilgili Samsun'da basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Koca, ''Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum." dedi. Diğer yandan, Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta yapılmadı. Bu haftaki toplantının tarihi ise henüz belli olmadı. İşte, ayrıntılar.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı en son iki hafta önce düzenlenmişti. Geçen hafta Bilim Kurulu toplantısı yapılmazken, bu haftaki toplantının tarihi de henüz belli değil.
Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu üyelerince gerçekleşen toplantı genellikle çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşiyor. Toplantının tarihi belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI
Geçen hafta Samsun'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik'te açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu" diyen Koca, "Samsun'da 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun'da yüzde 17. Hasta oranımız ise yüzde 28. Yani yüzde 65 oranında daha fazla." diye konuştu.
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Bakan Koca, vaka artış hızının kontrol altın alındığını kaydederek, şöyle konuştu:
''Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu." dedi.