Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda!

Bakan Koca, vaka artış hızının kontrol altına alındığını kaydederek, şöyle konuştu:



''Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu." dedi.