Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Bakan Koca’nın açıklamasında
Sağlık BakanıFahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar koronavirüs sürecinde yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu Toplantılarının ardından Bakan Koca, gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor ve toplantıda alınan kararları bildiriyor. Bakan Koca son dakika açıklamasını twitter üzerinden yaptı ve, ‘Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım.’ dedi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ne zaman, saat kaçta açıklama yapacağı merak ediliyor. Koronavirüs süreci ile ilgili bilgileri vatandaşlar ile paylaşan Bakan Koca son açıklamasını twitter üzerinden yaptı. Bakan Koca, ‘Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım.’ dedi.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18:00’da açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, ‘Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.’ dedi.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMALAR
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programının devamlılığı gündemiyle bir araya geldiğini belirtti.
Salgın ortamında, eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmaların tamamlandığına ve çocukların yüz yüze eğitime başladığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak, tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz."