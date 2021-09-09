Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Bakan Koca’nın açıklamasında

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMALAR Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programının devamlılığı gündemiyle bir araya geldiğini belirtti.



Salgın ortamında, eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmaların tamamlandığına ve çocukların yüz yüze eğitime başladığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:



"Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak, tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz."