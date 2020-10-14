Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı başladı!
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen ve Türkiye'deki vaka sayısının değerlendirildiği kritik toplantıda, yeni tedbirler masaya yatırılıyor. Eğitim öğretim gündemi, yerli koronavirüs aşı çalışmaları ve hastanelerdeki önlemlerin toplantı bugün başladı. Toplantının ardından Bakan Koca değerlendirmelerde bulunacak. Gözler şimdi Bakan Koca'nın yapacağı açıklamalarda. İşte, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ve Bakan Koca'nın açıklamalarıyla ilgili ayrıntılar...
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Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta cuma günü Adana'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs gündemine dair detayları duyurmuştu. Bakan Koca yerli koronavirüs aşısında ise Faz3 çalışmasının 10 binlerce kişide deneneceğini açıklamıştı. Ancak bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. İşte, ayrıntılar.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta toplanmamıştı. Toplantı en son 1 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleşmişti.
Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KOCA'NIN GEÇEN HAFTAKİ AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cuma Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" dedi.
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Bakan Koca, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, geride kalan aylar boyunca salgın dışındaki konulardan yeterince bahsedemediklerini söyledi.
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Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu anlatan Koca, "Birinin diğerinden ayrı ele alınamayacağı ilkesinden taviz vermedik. Tedavisinin ertelenmesinde bir sakınca olmayan, hatta tedavisinin daha sonra yapılması hastalarca da tercih edilen bazı rahatsızlıklar dışında hastalarımızla ilgilendik. Hastalarımız, hekim ilgisi ve hastane imkanlarından geçici aksamalar dışında yararlanabildi." dedi.