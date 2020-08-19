Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplandı!
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu üyeleriyle beraber gerçekleşen toplantıda vaka sayısı ve salgına yönelik tedbirler değerlendiriliyor. Bugün saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek son dakika açıklamalarda bulunacak. Koca'nın salgının seyrine yönelik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
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Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz 2020 2021 eğitim öğretim takviminin şekillenmesine yönelik tavsiye kararlarının değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplandı.. Saat 17.00'de başlayan toplantının ardından saat 19.00'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçip açıklama yapacak. Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacak..
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GÖZLER BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDA
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyordu. Ancak açıklamayla ilgili şuan bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili detayları haberlerimizde aktaracağız.
Geçtiğimiz hafta 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplantının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI EĞİTİM TAKVİMİ KESİNLEŞTİ
Bilim Kurulu toplantısının ardından geçen hafta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
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Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirmişti.