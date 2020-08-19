Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplandı!

Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz 2020 2021 eğitim öğretim takviminin şekillenmesine yönelik tavsiye kararlarının değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplandı.. Saat 17.00'de başlayan toplantının ardından saat 19.00'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçip açıklama yapacak. Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacak..



