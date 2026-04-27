Sağanakla yuvalarını su basınca yüzeye çıktılar | 'Bu alışılmış bir durum değil'

Dışarıda beslenme alışkanlıkları olmayan hayvanlar aslında bunlar. Tamamen yer altındaki köklerle besleniyorlar. Yaprakları çok sevmezler. Genellikle soğan, yumru gibi kısımlarla besleniyor. Mesela yonca köklerini çok severler. Onun dışında doğada yer elmaları vardır. Bunlar çok sevdiği ve depoladığı şeylerdir. Yer altındaki mutfaklarına bu kökleri, yumruları, soğanları depolarlar. Ama bu demek ki çok dışarıda kalmış veya galeriye girememiş, yuvayı su basmış olabilir. O nedenle çıkmış olabilir. Dolayısıyla dışarıda gözlemlemek güzel bir fırsat olmuş. Bunlar zaten beslenme alışkanlıkları bakımından köklerle beslenen hayvanlar. Dolayısıyla kökü yemesi veya yaprakları bırakması çok doğal bir davranıştır” ifadelerini kullandı.