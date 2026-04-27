Sağanakla yuvalarını su basınca yüzeye çıktılar | 'Bu alışılmış bir durum değil'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 12:39

Diyarbakır’da etkili olan sağanaklar sırasında yuvalarını su basan kör fareler, yüzeye çıktı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, türün narin bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Arazi çalışması sırasında gönderilen görüntüde kör farenin dışarıda beslendiğini gördük. Bu durum alışılmış bir davranış değil. Aşırı yağışlar nedeniyle yer altındaki galerilerine su dolmuş olabilir. Bu nedenle yüzeye çıkmış olabilir. Kim nerede görürse görsün zarar vermemeli, korumalı” dedi.